شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يستمر بالارتفاع – تحليل - 26-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت مزيد من الميل الصاعد ليبدأ اختبار حاجز 49.00 دولار، معززأً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد، والذي ينتظم داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، بانتظار مزيد من الارتفاع لتحقيق هدفنا الرئيسي المتوقع عند 50.70.
المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المقترحة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الثبات فوق مستوى 48.20 يمثّل شرط أولي لاستمرار الارتفاع المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 47.60 والمقاومة 50.70
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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