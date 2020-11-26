شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ضمن مسار ضيق – تحليل - 26-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر الفضة أي حركة قوية مؤخراً، ليبقى مستقراً دون مستوى 23.60، مما يبقي على الضغط السلبي قائماً للفترة القادمة، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، إلى جانب فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بشكل تدريجي، بانتظار زيارة مستوى 22.17 بشكل رئيسي.

يجب الانتباه إلى أن اختراق مستويات 23.60 ثم 23.95 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر للعودة إلى المسار الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 22.30 والمقاومة 24.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط