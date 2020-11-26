شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة "موديز" ترفع تصنيف السعودية للكهرباء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم رفعت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، تصنيف الشركة السعودية للكهرباء إلى A1 بدلاً من A2 في تصنيفها السابق، وذلك بعد توقيعها اتفاقية مع الحكومة السعودية.

وقالت موديز في تقرير لها، إن رفع التصنيف بسبب زيادة الدعم الحكومي، وهو ما وصفته بـ"المرتفع جداً".

وقالت إن الإطار التنظيمي الجديد الموقع مع الحكومة السعودية سيؤدي إلى مزيد من الاستقرار والقدرة على التنبؤ بالتدفقات المالية لعمليات الشركة، لا سيما أن سيقلل من حاجة الشركة إلى الدعم الحكومي المستمر، بحسب موقع "العربية.نت".

كانت الشركة السعودية للكهرباء قد وقعت منتصف نوفمبر 2020، اتفاقية مع الحكومة السعودية ممثلة بوزارة المالية، لتحويل صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة، والتي تقارب 168 مليار ريال إلى أداة مالية ثانوية، غير مضمونة، بأجل غير محدد، قابله للاسترداد، وبهامش ربح سنوي يبلغ 4.5%.

وذكرت موديز أن ملف السيولة بالسعودية للكهرباء كاف، متوقعة تسارع النفقات الرأسمالية للشركة في ظل الاتفاق الجديد مع الحكومة. وتتضمن الأداة المالية التي تعادل حوالي 33.4% من إجمالي قيمة أصول السعودية للكهرباء بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2020، القروض الحكومية وصافي الذمم الحكومية الدائنة بعد خصم الذمم الحكومية المدينة القائمة وفقا للقوائم المالية للشركة بنهاية العام المالي 2019.

وتلقت الشركة السعودية للكهرباء اعتماد إصلاحات مالية وتنظيمية لقطاع الكهرباء، حيث سيتم إلغاء الرسم الحكومي المقر على الشركة، اعتبارا من الأول من يناير المقبل.

ومؤخرا، أظهرت البيانات المالية للشركة السعودية للكهرباء، تراجعاً في الأرباح بنسبة 17.8% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 2.2 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 2.7 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.