شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الصفاة للاستثمار توافق على إعادة إدراج أسهمها بالبورصة الكويتية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت الجمعية العمومية لشركة الصفاة للاستثمار التي عقدت مؤخرا، على إعادة إدراج أسهم الشركة في بورصة الكويت من جديد وفقاً للضوابط المقررة.

قال رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالله التركيت إن مجلس الإدارة لم يدخر جهداً بالتعاون مع الإدارة التنفيذية في سبيل إعادة إدراج أسهم شركة الصفاة للاستثمار في بورصة الكويت، خصوصاً بعد توفيق أوضاع الشركة بما يواكب المتطلبات والشروط الصادرة عن الجهات الرقابية في هذا الشأن، بحسب صحيفة الجريدة.

وأشار التركيت إلى أن ينعكس حكم محكمة التمييز بشأن عقد الوكالة بالاستثمار مع بنك قطر الوطني والذي صدر مؤخر إيجابيا على الأعمال التشغيلية الخاصة بالشركة وربحيتها بما يحقق الأهداف المأمولة وفي مقدمتها تعظيم الأصول وتنمية حقوق الملكية.

وجاءت تصريحات التركيت خلال انعقاد الجمعية العمومية لشركة الصفاة للاستثمار، التي تضمنت مناقشة بند إعادة إدراج الشركة في بورصة الكويت كخطوة أولى ضمن الترتيبات والإجراءات المحددة لهذا الخصوص، لاسيما بعد ترقية السوق الكويتي إلى مرتبة سوق ناشئ.

وكشفت مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «MSCI» في 12 نوفمبر الجاري عن ضم 7 أسهم كويتية ستدخل المؤشر، والتي اشتملت على كلاً من بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي "بيتك"، وشركة الاتصالات المتنقلة "زين"، إضافة إلى بنك بوبيان، وشركة أجيليتي، وبنك الخليج، وشركة المباني لقائمة أسهمها.

وكانت هيئة أسواق المال وشركة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة وبقية أطراف السوق استأنفت اختبارات تكميلية نهاية شهر يوليو الماضي، لاستيفاء متطلب جديد من مؤسسة مورغان ستانلي (MSCI)، تمهيداً لترقية بورصة الكويت ضمن الأسواق الناشئة.

يذكر أن بورصة الكويت استوفت قبيل تأجيل ترقيتها من منتصف العام الجاري إلى نوفمبر المقبل تعديل هياكل الحسابات المجمعة عبر توسيع نطاقها لتشمل المستثمرين الأجانب، والسماح بعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب.