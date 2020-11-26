شكرا لقرائتكم خبر عن خبير يؤكد تحديد موعد لإغلاق المحلات التجارية لن يؤثر سلبا على معدلات الاستهلاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن تحديد موعد لإغلاق المحلات التجارية لن يكون له تأثير سلبى على معدلات النمو أو الحراك الاقتصادى فى البلاد، مشيرا إلى أن معدلات الاستهلاك أيضا لن تتأثر بهذه المواعيد لأن المواطن سيبرمج نفسه على التوقيتات الجديدة.

وحول انعكاس تحديد توقيت لإغلاق المحال على معدلات التضخم، يرى الشافعى، أن معدلات التضخم لها مؤثرات أخرى، وفكرة ارتفاع أو هبوط مبيعات قطاعات معينة نتيجة تحديد مواعيد الإغلاق لن يكون مؤثرا على النمو أو الاقتصاد المصرى بأى شكل سلبى، بل هى تجربة ناجحة فى كثير من الدول، وستساهم فى الحد من فيروس كورونا.

وكان مجلس الوزراء أعلن عن تطبيق مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم والورش الحرفية والمقاهى فى بداية شهر ديسمبر 2020، إذ من المقرر مراعاة الفروق بين مواسم الشتاء والصيف فى مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهى والورش الحرفية، كما ستتم مراعاة المحافظات السياحية.

ويتم تحديد مواعيد غلق المحلات والمطاعم والمقاهى بناء على رؤية مقدمة من وزارة التنمية المحلية، والذى يقرر مد عمل المقاهى والمطاعم ساعة إضافية بعد مواعيد غلق المحلات التجارية والمولات.

وفى فصل الشتاء يتم غلق المحال بدءا من الساعة 10 مساء والمقاهى والمطاعم بدءا من الساعة 11 مساء، وفى موسم الصيف يتم مد العمل ساعة إضافية بحيث يصبح غلق المقاهى والمطاعم الساعة 12 مساء بعد مواعيد غلق المحلات بساعة.