شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار اللحوم البلدى اليوم الخميس فى أسواق الجملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم اليوم الخميس 26-11-2020 استقرارا فى محلات الجزارة والهايبر ماركت، حسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وسجلت أسعار اللحوم الكندوز 110-130 جنيها، وأسعار البفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، البرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها الكيلو، وسجل اللحم المفروم العادى 110-125جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها، سجلت اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملى 90-100 جنيه للكيلو.

والجدير بالذكر أن عددا من الإجراءات التى تم تنفيذها من قبل الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة والتى أدت إلى زيادة الثروة الحيوانية، وتراجع استيراد اللحوم والماشية الحية وثبات الأسعار للوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى..وهى كالاتى:

- إحياء مشروع " البتلو" وملء الفراغات أدى إلى فتح فرص تشغيلية للشباب والسيدات وتحسين دخول عدد المستفيدين من هذ المشاريع والحفاظ على ثبات الأسعار اللحوم وزيادة المعروض منها.

-زيادة أعداد تراخيص مزارع الإنتاج الحيوانى، ومنشآت الثروة الحيوانية بالقرار الوزارى 773 لسنة 2017.

-استمرار برنامج الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى ترقيم وتسجيل الحيوانات.

-حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية أدى إلى زيادة إنتاج اللحوم والألبان والحد من الاستيراد، من خلال حملات التحصين ضد الأمراض السيادية.

-حظر ذبح "البتلو" حتى بلوغه السن القانونى للذبح وهو 400 كيلو، لزيادة المعروض من اللحوم الحمراء.

- رفع واستكمال الطاقة الاستيعابية لمزارع الإنتاج الحيوانى الكبيرة والمتوسطة من خلال مشروع ملء الفراغات لاستغلال طاقة ومساحات المزارع غير المستغلة بمزارع الإنتاج الحيوانى.

-استغلال البنية التحتية المتوفرة لدى مزارع الإنتاج والتى لا تعمل بكل طاقتها الإنتاجية.

-تمويل القروض بـ5% من مبادرة البنك المركزى، وتوقيع برتوكولات مع البنوك الوطنية للمشاركة فى مشروعات الإنتاج الحيوانى.