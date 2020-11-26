شكرا لقرائتكم خبر عن أنابيب يخترق مقاومة محورية – تحليل صباحي – 26-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أنابيب (2200) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 4.61% بما يعادل 0.88 نقطة، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة 19.44، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول ليؤكد على صحة هذا الاختراق، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي بها.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 19.44، ليستهدف مستوى المقاومة 23.11.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.00 ومستوى المقاومة 22.00.