شكرا لقرائتكم خبر عن رعاية يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل صباحي – 26-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم رعاية (4005) في آخر جلساته، وسط استمرار الضغط السلبي المتواصل لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.56% بما يعادل -0.30 نقطة، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى آخر فرصه الإيجابية وهو خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، في محاولة أخيرة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 53.60، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 56.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 52.00 ومستوى المقاومة 55.00.