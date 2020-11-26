شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر قرارات إغلاق المحلات الجديدة على مبيعات القطاعات المختلفة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد المصرى نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن قرار إغلاق المحال فى توقيتات محددة هى تجربة نحتاج إليها وهى فى مرحلة التقييم، لكن المناطق السياحية تحتاج معاملة ومواعيد مميزة، مشيرا إلى أنه تم اجراء استفتاء حول المواعيد وهناك قبول لدى قطاع عريض من التجار لها.

وأضاف فى تصريحات خاصة، أن قرار الاغلاق فى الفترة المسائية من الساعة العاشرة شتاء و11 صيفا قد ينعكس على الاستهلاك والمواطن المصرى اعتاد على شراء سلع معينة خلال الفترات المسائية، فحدوث إغلاق لهذه الفترة قد يقلل النشاط الاستهلاكى لكن لابد من تغيير الثقافة الاستهلاكية والشرائية للمواطن وستحتاج إلى أن تتغير لتتواكب مع هذا التوجه الجديد.

وأصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، قرارًا بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، على أن يتم التطبيق اعتبارا من أول ديسمبر 2020، فى إطار استمرار جهود الحكومة لتحقيق الانضباط للشارع المصرى والقضاء على الفوضى والعشوائية والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية وسلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كشف المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن الفئات والقطاعات المستثناة من مواعيد غلق المحلات والمطاعم، حيث أكد أن محال البقالة والسوبر ماركت والصيدليات مستثناة من كل مواعيد الإغلاق؛ لأنها مرتبطة بأنشطة مستمرة، فضلا عن الأماكن السياحية التى صدر لها ترخيص سياحى لها مواعيد للإغلاق مختلفة تصدر من وزير السياحة والآثار، كما أن المحال التجارية تغلق فى الـ 11 مساء فى الصيف والعاشرة مساء فى الشتاء، وتطبيق مواعيد غلق المحلات والمطاعم سيكون أول ديسمبر المقبل.