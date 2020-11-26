شكرا لقرائتكم خبر عن أولى وقود (OULAFUEL) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 26-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأربعاء منخفضا عند مستوى 121 فلس، في ظل استمرا تراجع كميات التداول، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 115 فلس كمستوى أول في عملية جني ارباح، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 125 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 120 بينما مستوى المقاومة هو 122 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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