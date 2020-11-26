شكرا لقرائتكم خبر عن وطنية م ب (NICBM) ينزلق اسفل متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 26-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل خلال تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى151 فلس، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 145 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى157 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 148 بينما مستوى المقاومة هو 151 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط