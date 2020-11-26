شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة للرعاية الطبية (MCGS) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 26-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولاته في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 8٫657 ريال،وذلك بعدما تلقى مقاومة ناتجة من ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 9٫10 ريال، كما انزلق السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 8 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 9٫10 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 8.44 ريال وبين مستوى المقاومة هو 8.83 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط