شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال القابضة (AHCS) يواجه خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 26-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل ليغلق امس الأربعاء عند مستوى0٫861 ريال، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية بسبب ملامسته لخط اتجاهه الهابط قصير الأجل، كما يلامس السهم السحابة الخاصة بمؤشر "Ichimoku Cloud” لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 0٫82 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0٫89 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.85 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.87 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط