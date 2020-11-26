شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (MERS) يسجل أعلى مستوى اربعة اعوام -تحليل صباحي- 26-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم كما توقعنا في تقرير سابق لنا، حيث اغلق عند مستوى 21٫22 ريال،وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم في اربعة سنوات، متجاوزا مستوى مقاومته السابق عند 20٫70 ريال، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 23 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 20٫50 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 21 وبين مستوى المقاومة هو 22.05 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد