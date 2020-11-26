شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يقلص مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 26-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص المؤشر مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الاربعاء، حيث سجل ارتفاع بلغ 10379 نقطة، الا انه اغلق عند مستوى 10303 نقطة، فيظل تقارب كمية التداول من متوسطها الاسبوعي، وهو ما يعد إشارة ايجابية، كما يلامس المؤشر مستوى الدعم الحالي عند 10250 نقطة، والذي نتوقع ان يدفع بالمؤشر لأعلى لمستوى المقاومة 10500 نقطة، شرط عدم اختراق المؤشر لمستوى10200 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 10,256 وبين مستوى المقاومة هو 10,427 نقطة