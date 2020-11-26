شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "موديرنا" يقفز بأكثر من 10% قبيل إعلان نتائج لقاحها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "موديرنا" بشكل حاد مسجلا أعلى مستوياته القياسية على الإطلاق، وذلك قبيل إعلان النتائج النهائية لتجارب لقاح الشركة المضاد لفيروس كورونا.



وسوف تعلن "موديرنا" عن هذه النتائج خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيدا لطلب الحصول على ترخيص السلطات التنظيمية المعنية للاستخدام الطاريء لهذا اللقاح.



وكشفت "موديرنا" في وقت سابق من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بأن نتائج تجارب لقاحها الواعد أظهرت فاعلية بنيبة تصل إلى 94.5% في الوقاية من الفيروس التاجي.



وجاء ذلك بعد إعلان شركة "فايزر" هي الأخرى بأن اللقاح الذي تطوره بالتعاون مع "بيونتك" الألمانية سجل فاعلية بنسبة 95%، كما كشفت "أسترازينيكا" بأن اللقاح الذي تطوره بالتعاون مع جامعة "أوكسفورد" أظهر فاعلية بنسبة 90%.



وفي ختام التعاملات، قفز سهم "موديرنا" بنسبة 10.7% وأغلق جلسة الأربعاء عند 109.1 دولار، وهو الأعلى على الإطلاق كما بلغت القيمة السوقية للشركة أكثر من 43 مليار دولار، وبلغ السهم أعلى سعر عند 109.2 دولار وأقل سعر عند 98.6 دولار.