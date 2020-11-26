شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام "مستثمرى العاشر" يؤكد استعداد المنطقة الصناعية للموجة الثانية لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن الجمعية أعادت الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة من أجل الاستعداد للموجة الثانية المتوقعة لفيروس كورونا المستجد، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة.

وقال أيمن رضا، لـ"الخليج 365"، إن الجمعية استعدت من أجل توفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة لحماية العاملين بالمصانع، وتوزيعها على المصانع، كما تم نشر الإجراءات الاحترازية على جميع المصانع تمهيدا لعمليات المرور التى ستتم على المصانع للتفتيش على متطلبات الوقاية المطلوبة بالمصانع لحماية العمال، مضيفا أن المبنى الطبى المخصص لفحص العمالة جاهز ويؤدى دوره بشكل جيد.

وقرر مجلس الأمناء بالمدينة اتخذ مجموعة من القرارات فى شأن تعايش المصانع مع فيروس كورونا المستجد، ومن أهمها عودة كافة المصانع العاملة بالمناطق الصناعية بالعاشر من رمضان إلى العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، مع سلامة العمالة فى المصانع، عن طريق إلزام العمال بارتداء الكمامات قبل ركوب الحافلات المتجهة إلى المصانع ومنح المشرفين سلطة منع العمالة من الركوب حال عدم الالتزام بارتداء الكمامة، بالإضافة إلى تعميم استخدام بوابات التعقيم بكافة المصانع لحماية العمالة.

وألزم مجلس الأمناء إلزام كافة المصانع بتخصيص غرفة مؤقتة للعزل حال وجود حالات اشتباه بين العاملين لحين تحويله إلى مستشفى العزل الجديدة بمدينة العاشر من رمضان، إلى جانب تعميم توزيع نشرة دورية على عمال المصانع تحتوى على المعلومات المستجدة حول الفيروس وطرق الحماية المطلوبة منه.