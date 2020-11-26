شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: نعمل على تطوير المراكز الإدارية ولدينا مبادرات متميزة فى كل المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الشكر والتقدير لدولة الإمارات، وذلك بعد حصولها على جائزة التميز الحكومي كأفضل وزيرة عربية، مشيرة إلى أنه جارى العمل على تطوير المراكز الإدارية داخل الدولة، ولدينا مبادرات متميزة في كل المجالات.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامى رامى رضوان، أن هذا التقدير هو تقدير للدور الذى قامت به مصر وأنا أحد الجنود التي تعمل في الدولة المصرية، مؤكدة أن هناك قفزات تتم في كل النواحى الاقتصادية والإدارية، كل ذلك يتم بشكل يحظى بتقدير كبير وواضح لكل المؤسسات والدول الأخرى.



وأشارت إلى أن الحكومة تعمل على قلب رجل واحد، وأن المرأة المصرية تنال دعم سياسى وأثبتت كفاءة، مضيفة أن هناك هياكل إدارية جديدة أصبحت موجودة داخل الدولة وتطوير مهارات الموظفين.



ولفتت إلى تقديم رخص تشغيل المحلات وعدد من الخدمات الأخرى من خلال السيارات المتنقلة، مؤكدة أن مصر تعاملت بقدر كبير من التوازن مع جائحة كورونا لاستمرار تحقيق التنمية الاقتصادية.