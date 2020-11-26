شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأربعاء 25-11-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 25-11-2020، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وربح رأس المال السوقي نحو 6.8 مليار جنيه، ليغلق عند 639.282 مليار جنيه.





إيقاف تداول 14 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على 14 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ الخليجية الكندية للاستثمار العقاري، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، المجموعة المصرية العقارية، الألومنيوم العربية، الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، الملتقى العربية للاستثمارات، العالمية للاستثمار والتنمية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، المنصورة للدواجن، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا". البورصة تربح 6.8 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وربح رأس المال السوقي نحو 6.8 مليار جنيه، ليغلق عند 639.282 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 831 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 57.1 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.42% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.67%، والعرب على 6.91% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 27.81% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.18%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 165.8 مليون جنيه، 101 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 8.7 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، 221.8 مليون جنيه، 33.8 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 11068 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 2196 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 13229 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 4261 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 2037 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 2984 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.86% ليغلق عند مستوى 1085 نقطة.

وصعدت أسهم 46 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 107 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.





تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات ارابيا انفستمنتس هولدنج، القاهرة للزيوت والصابون، العربية للمحابس، مليون سهم، 500 ألف سهم، 225 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 1.1 مليون سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية 24.2 ألف سهم.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، 2000 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 15 ألف سهم، واشترى مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات 5 آلاف سهم.





الشرقية للدخانأعلنت شركة الشرقية - ايسترن كومباني، عن موافقة مجلس إدارة الشركة، على مد استكمال عملية شراء أسهم الخزينة لمدة 3 أشهر أخرى، أو أن يصل إجمالي أسهم الخزينة إلى 3% من أسهم الشركة بحد أقصى، على أن تبدأ عملية الشراء بداية من اليوم 25 نوفمبر 2020 إلى 24 فبراير 2021.

ووافق المجلس على شراء أسهم الخزينة بحد أقصى 20.47 مليون سهم، والتي تمثل نسبة 0.91% من إجمالي أسهم الشركة، وذلك من خلال السوق المفتوح، بذات سعر الورقة المالية خلال جلسات التداول في مدة التنفيذ.

بايونيرز وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، على السير في إجراءات تقسيم الشركة إلى 3 شركات، وهي؛ شركة تختص بقطاع الخدمات المالية (قاسمة) وشركة تختص بالقطاع العقاري والمقاولات (منقسمة) وشركة تختص بالقطاع الصناعي (منقسمة)، كما وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة في تحديد تاريخ وإعداد واعتماد المركز المالي المتخذ أساساً لعملية التقسيم بما سيترأى له، وتفويض رئيس المجلس أو من يفوضه في التعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فيما يخص إجراءات التقسيم.

ووافقت الجمعية أيضاً على اعتماد نظام الإثابة والتحفيز المعدل وفقاً للتعديلات التي أدخلتها الهيئة العامة للرقابة المالية على بعض مواد مشروع النظام.





اودن أعلنت شركة اودن للاستثمارات المالية، عدم وجود أحداث جوهرية غير معلنة من شأنها التأثير على سعر السهم.