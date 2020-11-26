شكرا لقرائتكم خبر عن صعود المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بالختام بتداولات 14 مليار ريال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.61% رابحاً 52.62 نقطة ليغلق عند مستوى 8688.76 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 3.03% رابحاً 594.45 نقطة ليغلق عند مستوى 20241.29 نقطة، وبلغ حجم التداول 533.9 مليون سهم بقيمة 14 مليار ريال.
وصعد 11 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 2.95%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.57%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.14%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.89%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.72%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.70%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.62%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.47%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.22%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.14%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 2.21%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.90%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.25%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.87%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.83%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.67%.
وقفز 99 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أبومعطي" بنسبة 10%، ثم سهم "الإعادة السعودية" بنسبة 9.92%، ثم سهم "ريدان" بنسبة 9.91%، فيما تراجع 89 سهماً على رأسها سهم "أنعام القابضة" بنسبة 4.19%، ثم سهم "الواحة" بنسبة 3.72%، ثم سهم "شمس" بنسبة 3.11%، فيما تصدر سهم "أبومعطي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 637.3 مليون ريال سعودي.
وفي سياق متصل أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، الانتهاء من إصدار سندات بقيمة 8 مليارات دولار، وستكون ذات أولوية، وغير مضمونة بأصول، وعائد السندات 1.250% للسندات المستحقة خلال ثلاث سنوات و 1.625٪ للسندات المستحقة خلال خمس سنوات و2.250٪ للسندات المستحقة خلال عشر سنوات و 3.250٪ للسندات المستحقة خلال ثلاثين سنة و 3.500٪ للسندات المستحقة خلال خمسين سنة.
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