شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 25-11-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات ، اليوم الأربعاء 25-11-2020، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وربح رأس المال السوقي نحو 6.8 مليار جنيه، ليغلق عند 639.282 مليار جنيه.





إيقاف تداول 14 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على 14 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ الخليجية الكندية للاستثمار العقاري، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، المجموعة المصرية العقارية، الألومنيوم العربية، الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، الملتقى العربية للاستثمارات، العالمية للاستثمار والتنمية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، المنصورة للدواجن، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا". البورصة تربح 6.8 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وربح رأس المال السوقي نحو 6.8 مليار جنيه، ليغلق عند 639.282 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 831 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 57.1 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.42% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.67%، والعرب على 6.91% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 27.81% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.18%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 165.8 مليون جنيه، 101 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 8.7 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، 221.8 مليون جنيه، 33.8 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 11068 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 2196 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 13229 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 4261 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 2037 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 2984 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.86% ليغلق عند مستوى 1085 نقطة.

وصعدت أسهم 46 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 107 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" بسعر إغلاق 8.850 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.94%.

- مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب بسعر إغلاق 0.571 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.74%.

- العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 69.100 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.68%.

- السويدي إليكتريك بسعر إغلاق 9.270 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.23%.

- جنوب الوادي للأسمنت بسعر إغلاق 1.887 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.89%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية بسعر إغلاق 26.760 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.93%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 47.540 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.91%.

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 14 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.85%.

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 18.690 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.23%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 10.080 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.03%.