شكرا لقرائتكم خبر عن محمود محيى الدين يهنئ مصر بفوزها بجوائز التميز الحكومى العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الدكتور محمود محيى الدين، المدير التنفيذى لصندوق النقد، مصر بمناسبة فوز الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط بجائزة التميز الحكومى العربى.

وقال محيى الدين فى تصريحات صحفية اليوم، إنه تقدير مستحق للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط بفوزها بجائزة التميز الحكومي العربي، خالص التهنئة لها، و لمحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان اختياره أفضل محافظ عربي و لفريق عمل مشروع بنبان للطاقة الشمسية الذي يعد علامة متميزة و متطورة لمشروعات الطاقة المتجددة و النظيفة في افريقيا و العالم العربي"

كما قدم المدير التنفيذى لصندوق النقد التهنئة لكل الفائزين من مصر ومنهم نهى أحمد السيد بجائزة أفضل موظفة حكومية".

وتابع الدكتور محمود محيى الدين "مثل هذه المنافسات بين الجهات الحكومية و الخدمية في المنطقة العربية، التي ترعاها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بمبادرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء و حاكم دبي بالتعاون مع جامعة الدول العربية، تزكي قدرات التطوير و التنافسية بما يحقق في النهاية تقدماً في الخدمات العامة".

واستطرد "كل التقدير لفوز وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية كأفضل وزارة في العالم العربي لانجازاتها في تحقيق رؤية 2030.

تمنيات طيبة لكل المشاركين في هذه المبادرة باستمرار جهودهم في تحقيق التقدم و التطور".