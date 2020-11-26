شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى كابيتال وبنك مصر يستحوذان على 40% من أسهم إنترناشيونال بيزنس أسوسيتس جروب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرم كل من بنك مصر وشركة الأهلي كابيتال القابضة (ACH) - الذراع الاستثماري للبنك الأهلي المصرى ، صفقة استحواذ بالمناصفة بينهما على حصة 40% من أسهم شركة إنترناشيونال بيزنس أسوسيتس جروب لخدمات تحويل الأموال – ش.م.م. (IBAG) –والتي تعد وكيل شركة ويسترن يونيون العالمية بجمهورية مصر العربية.

حضر التوقيع هشام عكاشة ، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري – رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي كابيتال ومحمد الاتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر ، وكريم سعادة ، العضو المنتدب لشركة الأهلي كابيتال ، ويحي أبو الفتوح ، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصرى ، وعاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر ، كما حضر مصطفي سرهنك - رئيس مجلس ادارة شركة IBAG وچان كلود فرح ، رئيس الشبكة العالمية، وحاتم سليمان، نائب الرئيس الإقليمي، الشرق الأوسط و جنوب آسيا، و دينا مهنا، مدير أول، الشرق الأدنى و مصر ممثلين عن شركة ويسترن يونيون بالإضافة الي فرق العمل المختصة من كافة الأطراف.

وعقب التوقيع صرح هشام عكاشة ، أن الصفقة تأتي سعيا من البنك الاهلي وذراعه الاستثمارى ، الى دمج شريحة من العملاء المستهدفين للقطاع المصرفي واجراء التحويلات المالية بالوسائل الرسمية من خلال تقديم باقة متنوعة من الخدمات المصرفية تتناسب مع احتياجات تلك الشريحة مما يساهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي بشكل عام وتحويلات أموال العاملين المصريين بالخارج بشكل خاص، مشيرا الى انها تعكس الجهود المتنامية للأهلي كابيتال في الاستثمار في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتي تتوسع فيها الشركة بشكل ملحوظ وتحقق نموا سريعا ومنها التحويلات الالكترونية والتي تدعم استراتيجية البنك الاهلي المصرى والدولة بشكل عام في التحول الرقمي.

وأضاف محمد الاتربى ، رئيس مجلس إدارة بنك مصر ، أن هذه الشراكة تعد بمثابة خطوة نحو دمج قطاع التحويلات غير الرسمي الي القطاع المصرفي وتعزيز الشمول المالي وتأكيدا على توجيهات البنك المركزي المصري ، وايمانا بدور بنك مصر القومي في دعم الاقتصاد المصري وما يترتب على ذلك من ضرورة توسيع قاعدة العملاء المستهدفين فكانت الشراكة مع شركة IBAG بمثابة حلقة الوصل مع القطاع غير المصرفي والخطوة الداعمة للتحول التكنولوجي لما ستقدمه الشركة من خدمات الكترونية في مجال تحويل الأموال.

ومن جانبه أعرب كريم سعادة ،عن اعتزازه بالتعاون مع فريق عمل شركة IBAG و الذي يضم كوادر على اعلى مستويات الكفاءة، مما سيسهم في تعزيز تواجد الأهلي كابيتال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، لافتا الى انه سبق للأهلي كابيتال الاستثمار في هذا المجال من خلال شركة الأهلي للتمويل والخدمات والمدفوعات الالكترونية القابضة والتي تعد منصة البنك الأهلي المصري لوسائل الدفع الالكتروني، اضافة الى استحواذ الأهلي كابيتال اواخر العام الماضي على شركتي فاروس لتداول الاوراق المالية و فاروس لترويج و تغطية الاكتتابات في الأوراق المالية.

وأضاف عاكف المغربي ، نائب رئيس مجلس ادارة بنك مصر ، أن ثقة إدارة البنك في كفاءة الفريق الإداري للشركة وقدرته على الاستمرار في النهوض بالشركة الي المكانة المستهدفة بعد إتمام الصفقة قد أدت الي الاتفاق على استمرار الإدارة التنفيذية الحالية في إدارة الشركة مع دعم هذه الكفاءات بممثلين من بنك مصر والبنك الأهلي المصري للوصول الي أفضل النتائج المستقبلية المرجوة.

وفى ذات السياق أعرب السيد مصطفي سرهنك ، رئيس مجلس ادارة-- شركة إنترناشيونال بيزنس أسوسيتس جروب لخدمات تحويل الأموال – ش.م.م. (IBAG) عن اعتزازه وتقديره بدخول هذين الكيانين العملاقين العريقين في المساهمة بالشركة، مما يعد نقله نوعية لحجم عملياتها بجمهورية مصر العربية وذلك لما يقدمه هذين البنكين من دعماً للاقتصاد القومي. ومما لا شك فيه ان تواجد ممثلي البنكين بمجلس إدارة الشركة سيضيف توجهاً إستراتيجياً للمساهمة في الدور القومي الذي تقوم به الشركة من حيث المشاركة في تفعيل الشمول المالي إلتزاماً مع توجهات البنك المركزي المصري بالتواجد بشكل أكثر قرباً من عملاء الشركة في أنحاء الجمهورية. وذلك عن طريق قيام الشركة بالتوسع الرأسي المتمثل في تقديم خدمات إلكترونية جديدة من ضمنها محفظة المحمول، والحلول الرقمية التي تقدمها شركة ويسترن يونيون بالخارج، وايضاً عن طريق التوسع الأفقي لنشر شبكة من الفروع تصل إلى كافة العملاء الحالين والمستهدفين.

من جانبه صرح جان كلود فرح، رئيس الشبكة العالمية لدى ويسترن يونيون ، أن شركة إنترناشيونال بيزنس أسوسيتس جروب لخدمات تحويل الأموال (IBAG ) تعتبر من أهم وأعرق الشركاء الاستراتيجيين في مصر، مشيرا الى اعتزاز شركة ويسترن يونيون ، بهذه الشراكة الراسخة التي تقوم على الابتكار والتفاني في تقديم خدمات ذات جودة عالية وحلول متميزة للعملاء في مصر ومهنئا الشركة على هذا الإنجاز الجديد الذي سوف يشكل إضافة نوعية في مسيرتها الحافلة بالإنجازات، مع تطلع الشركة إلى مواصلة العمل من أجل تعزيز الشمول المالي ودعم التحول الرقمي في مصر بما يعزز آفاق النمو الاقتصادي في مصر.

جدير بالذكر أن شركة إنترناشيونال بيزنس أسوسيتس جروب لخدمات تحويل الأموال – ش.م.م. (IBAG) تعد أقدم وكيل لشركة ويسترن يونيون العالمية في جهورية مصر العربية فقد تأسست عام 1995،وتقوم عن طريق فروعها التي وصل عددها إلي 38 فرعاً موزعة جغرافيا في أنحاء الجمهورية بتقديم خدمة مميزة لأكثر من 2 مليون عميل قائماً بإجمالي تحويلات وصلت الى 2,4 مليون تحويل بقيمة قدرها 1,3 مليار دولار أمريكي سنوياً مما كان له أثراً إيجابياً في زيادة الحصيلة الدولارية للقطاع المصرفي ودعم الاقتصاد القومي.

وقد قام مكتب الدكتور زكي هاشم وشركاه بدور المستشار القانوني لكل من شركة الأهلي كابيتال وبنك مصر، بينما قامت شركة Ernst & Young بإعداد دراسات الفحص النافي للجهالة المالي والضريبي وقامت شركة مصر كابيتال بدور المستشار المالي لبنك مصر ومكتبي المستشار يحيي قدري وBahaa-Eldin Law Office in cooperation with BonelliErede بدور المستشار القانوني لمساهمي شركة إنترناشيونال بيزنس أسوسيتس جروب لخدمات تحويل الأموال – ش.م.م. (IBAG)، خلال مراحل الصفقة.