شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع تزامنا مع ضعف العملة الأمريكية والضغوط على الأسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات يوم الأربعاء مدعومة بانخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية والضغوط على أسواق الأسهم في أعقاب صدور بيانات اقتصادية متضاربة.

وأظهرت بيانات اقتصادية صادرة اليوم عن وزارة التجارة الأمريكية أن مؤشر طلبات السلع المعمرة ارتفع بنسبة 1.3% في الشهر الماضي بينما أشارت توقعات إلى ارتفاع نسبته 1%.



وعلاوة على ذلك، ارتفع عدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا إلى 778 ألف طلب في الأسبوع الماضي بما تجاوز التوقعات، بينما سجلت القراءة الثانية من الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 33.1% في الربع الثالث.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 91.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.2 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.9 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.3% أو ما يعادل 6.2 سنت وأغلق المعدن النفيس عند 23.362 دولار للأوقية بعد خسائر في جلسة الثلاثاء بنسبة 1.4%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 23.545 دولار وأقل سعر عند 23.115 دولار.