شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف للذهب رغم انخفاض الأسهم والدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب على نحو طفيف خلال تعاملات يوم الأربعاء على الرغم من انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية والخسائر التي تتكبدها أسواق الأسهم.



وأظهرت بيانات اقتصادية صادرة اليوم عن وزارة التجارة الأمريكية أن مؤشر طلبات السلع المعمرة ارتفع بنسبة 1.3% في الشهر الماضي بينما أشارت توقعات إلى ارتفاع نسبته 1%.



وعلاوة على ذلك، ارتفع عدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا إلى 778 ألف طلب في الأسبوع الماضي بما تجاوز التوقعات، بينما سجلت القراءة الثانية من الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 33.1% في الربع الثالث.



وهدأت المخاوف في الأسواق بشأن الانتقال السلس للسلطة في الولايات المتحدة بعد ترحيب الرئيس المنتخب "جو بايدن" بالإجراءات التي أمر بها الرئيس المنتهية ولايته "دنالد ترامب" لنقل السلطة.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 91.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.2 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.9 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.1% أو ما يعادل تسعين سنتا إلى 1805.5 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 1816.3 دولار وأقل سعر عند 1798.6 دولار.