شكرا لقرائتكم خبر عن "بيكر هيوز": زيادة عدد حفارات النفط في أمريكا خلال الأسبوع الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية ارتفاع عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة بعشرة حفارات إلى 241 حفارا هذا الأسبوع.



وارتفع عدد حفارات الغاز الطبيعي بحفار واحد إلى 77 حفاراً بينما ارتفع إجمالي حفارات الغاز الطبيعي والنفط معا بعشرة حفارات إلى 320 حفارا.