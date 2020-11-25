موقع محتويات موسوعة تهدف لإغناء المحتوى العربي



موقع محتويات منصة إلكترونيّة مميزة تُقدم محتوى عربي إلكترونيّ موثوق، تعمل على تزويد القارئ العربي بكل ما يحتاجه ويرغب به، حيث يؤمن محتويات بضرورة إثراء وإغناء المحتوى العربي بمحتوى موثّق ومتميز قدر الإمكان، ولأجل ذلك استقطب مجموعة ماهرة من الكتّاب والمحررين المحترفين من شتى الدول العربية وتدريبهم على اتقان إيصال المعلومة بدقة واحترافيّة عالية.

يضم موقع محتويات آلاف المقالات المنشورة التي تواكب متطلبات العصر الحديث وتُراعي قيم المجتمعات العربيّة والمبادئ الأخلاقية، وذلك إيمانًا من القائمين عليه بأن النهضة والإرتقاء باللغة العربية مسؤولية مشتركة بين الجميع، فالمحتوى العربي يجب أن يُدّعم بمقالات موثقّة وبمستوى عالي تليق باللغة العربية والقارئ العربي وتحترم فكره وتُقدّر وقته وجهده في البحث عن المعلومة، فمن حق القارئ العربي أينما كان أن يحصل على معلومات صحيحة مُصاغة بأسلوب دقيق.

حصد موقع محتويات شعبية كبيرة في العديد من الدول العربية وخاصةً الخليجية منها، ولعل ذلك يعود لشمولية الموقع فهو موسوعة متكاملة تضم أقسام مختلفة تُغطي وتلبي جميع الاحتياجات؛ ولعل من أهم هذه الأقسام قسم الخليج العربي الذي يضم آلاف المقالات التي تُشير لأهم المعلومات التي يبحث عنها الوافد والمقيم في هذه الدول، فهنالك مقالات عدة تناولت أهم الخدمات الحكومية والخاصة المتعلقة بالوزارات والحكومات والبنوك، كما وأولى محتويات عناية خاصة بالطلاب في المراحل الدراسية المختلفة؛ حيث يقدم لهم العديد من المقالات التي تُجيب عن تساؤولاتهم وتُقدم لهم الإرشادات والنصائح المخطوطة من خبراء متمكنين في هذه المجالات.

نجح موقع محتويات وبفترة زمنية قصيرة نسبيًا في فرض نفسه كأهم المواقع العربية وأكثرها شعبية بين المواقع التي تُقدم محتوى باللغة العربية؛ وذلك يعود لقيمة المحتوى الذي يقدمة وجودته العالية، ويمكن الدخول لموقع محتويات وتصفح جميع أقسامه وتصنيفاته، مثل: القسم الطبي والتغذية وأدبيات وإسلاميات وأمومة وطفولة والأسرة والمجتمع الذي يحوي على العديد من المقالات ولعل أهمها مقالات الاسئلة؛ مثل اسئلة صراحة واسئلة دينية وعلمية، والألغاز؛ مثل الغاز صعبة مع الحل والغاز للاطفال والكبار، ذلك بالإضافة لقسم التعليم ومال وأعمال وغيرهم العديد، ويجدر الإشارة أن لكل قسم رئيسي العديد من الأقسام الفرعية التي تندرج أسفل كل منهم، وذلك لتغطية جميع الجوانب وبذلك أصبح محتويات موسوعة ومرجع معتمد وموثوق لدى القرّاء العرب.

ورغم النجاحات المتتالية التي حققها محتويات إلّا أنه ما زال يؤمن أن الطريق طويل وشاق وعليه أن يبحث عن جميع السبل والطرق لتحقيق المبتغى والوصول للهدف المنشود، فالمحتوى العربي عانى ولسنوات طويلة من ضعف وشُح في المعلومات المقدمة وضعف الصياغة المُستخدمة وعليه فإن من أهم أهدافه التي يسعى باستمرار لتحقيقه هو ضمان وصول المعلومة الصحيحة والموثوقة للقارئ العربي بسهولة وسلاسة ودقة.