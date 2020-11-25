شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعزز مكاسبه بعد بيانات المخزون الأمريكي و"برنت" يقترب من 49 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وعزز الخام مكاسبه بعد يانات المخزونات الأمريكية التي سجلت انخفاضا خالف التوقعات.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة عن تراجع مخزونات الخام في أمريكا بنحو 800 ألف مليون برميل إلى 488.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون ارتفاعها بنحو 100 الف برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن ارتفاع في مخزونات النفط بحوالي 3.8 مليون برميل خلال نفس الفترة.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 91.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.2 نقطة وأقل مستوى عند 92.9 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير/كانون الثاني بحلول الساعة 18:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.5% إلى 46.04 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 46.1 دولار وأقل سعر عند 44.7 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 2.1% إلى 48.8 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 48.9 دولار وأقل سعر عند 47.7 دولار.