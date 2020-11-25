شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزلندي يرتفع بعد تصريحات محافظ البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار النيوزلندي خلال تعاملات اليوم الأربعاء أمام أغلب العملات الرئيسية في أعقاب تصريحات محافظ البنك المركزي "أدريان أور".



وأوضح "أور" اليوم أن البنك المركزي النيوزلندي يحفظ على أن يظل انخفاض الفائدة تنافسيا مع مستويات الفائدة لدى البنوك المركزية الأخرى حول العالم.



وأكد "أور" على أن البنك المركزي ملتزم ببلوغ الأهداف المخططة آخذا في الاعتبار تحديات في سوق الإسكان وتداعيات جائحة كورونا.



وشدد أيضا على عدم وجود أي قلقه بشان استقلالية البنك المركزي في اتخاذ قراراته وسياسته النقدية حتى بعد تلقي خطاب من الحكومة تتساءل فيه عن أسعار الإسكان.



وأشار "أور" إلى أن أشعار الإسكان عامل مهم للغاةي في اتخاذ قرارات الفائدة لدى البنك المركزي النيوزلندي نظرا لكونها تصب بشكل مباشر في بوتقة التضخم.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار النيوزلندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 1821 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.%% إلى 0.7012، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7015 في حين سجل أقل سعر عند 0.6960.