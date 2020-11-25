شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 25-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الذهب ارتفاعاً جديداً ليصل إلى مشارف مستوى 1819.00 لكنه ارتد هبوطاً ليتجه نحو استئناف الاتجاه الرئيسي الهابط، ليبقى السيناريو السلبي فعالاً خلال الفترة القادمة بشرط الثبات دون مستويات 1819.00 و1830.00، مع التذكير بأننا بحاجة لكسر 1794.84 لفتح الطريق أمام الاندفاع نحو 1765.00 كهدف سلبي تالي.

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