أرامكو تصدر سندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكملت أرامكو السعودية إصدار سندات دولية بقيمة طرح بلغت 8 مليارات دولار توزعت على 40 ألف سند.

وأعلنت أرامكو طرح السندات بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل بالدولار خلال الفترة من 16 نوفمبر إلى 18 نوفمبر الحالي. واختارت بنوك سيتي غروب إنك، وإتش إس بي سي القابضة، وجي بي مورغان تشيس وشركاه، ومورغان ستانلي، وشركة الأهلي كابيتال التي تتخذ من الرياض مقرا لها للترويج للسندات.

وبلغ عائد السند 1.250% للسندات المستحقة خلال ثلاث سنوات، و1.625% للسندات المستحقة خلال خمس سنوات و2.250% للسندات المستحقة خلال عشر سنوات، و 3.250% للسندات المستحقة خلال 30 سنة، و3.500% للسندات المستحقة خلال 50 سنة.

وذكرت أرامكو أن السندات طرحت بموجب أحكام القاعدة 144-أ و(اللائحة إس) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة لعام 1933م حسب تعديلاته، كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح.

وأشارت إلى أنه سيتم تقديم طلب لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن، ولقبول هذه السندات للتداول في السوق المالية المنتظمة في لندن (London Stock Exchange’s Regulated Market).

تفاصيل الإصدار:

نوع الإصدار: سندات بالدولار، ذات أولوية، وغير مضمونة بأصول

قيمة الطرح: 8 مليارات دولار

العدد الإجمالي للسندات: 40 ألفا

القيمة الاسمية للسند: 200 ألف دولار ومضاعفات

لا يتعدّى كل منها 1000 دولار فيما يتجاوز ذلك

مدة استحقاق السند: 3 و5 و10 و30 و50 سنة

شروط أحقية الاسترداد: عند الاستحقاق والاسترداد المبكر وتغيير السيطرة وخيار شراء المصدر

عائد السندات: