شكرا لقرائتكم خبر «سابك» تبتكر واقيا للوجه مضادا للضباب وبجودة بصرية عالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن نجاحها في تسويق واق للوجه مصنوع من فيلم (لكسان) (LEXANTM HP92AF) المضاد لتكون الضباب، صمم خصيصا للاستخدام في معدات الحماية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مثل واقيات الوجه، والنظارات الواقية المستخدمة من قبل العاملين في الخطوط الأمامية. ويتميز الفيلم الجديد بطلاء أحادي الجانب يطيل الزمن اللازم لتكون الضباب، حتى في مستويات الرطوبة العالية للغاية، ما يضمن تحقيق وضوح بصري لفترة طويلة.

وأثبت فيلم لكسان (LEXANTM HP92AF) قدرته الفائقة على مكافحة تكون الضباب في اختبارات مكثفة جرت تحت أقسى الظروف، حيث لا يظهر المنتج أي تكون للضباب عند التشبع، الأمر الذي يميزه بشدة عن المواد المنافسة، حيث إن تقنية الطلاء المضاد للضباب -المستخدمة في هذا المنتج- ليس لها أي تأثير على مستوى مقاومة التآكل وقوة فيلم البولي كربونيت.

توفير حماية فعالة

وقال مدير أعلى أعمال المنتج في منطقة الأمريكيتين أحمد كيزليرماكلي، «إن الشركة رصدت فجوة في السوق تتعلق بتوفير الحماية الفعالة للعاملين في الخطوط الأمامية ضد مسببات انتشار فيروس (كوفيد-19) في بيئات العمل التي تتعرض لتغيرات مفاجئة في درجات الحرارة، ومستويات رطوبة عالية، حيث غالبا ما تفشل الأقنعة ونظارات السلامة في مقاومة تكون الضباب على المدى الطويل، ما يجبر العاملين على التوقف عن ارتداء مثل هذه الأقنعة والنظارات أو خلعها للمسح المتكرر». وأوضح أن فيلم لكسان (LEXANTM HP92AF) الجديد المضاد للضباب يمثل الحل الأمثل الذي يبحث عنه العديد من الشركات، حيث يتميز بالجودة البصرية الممتازة وقوة التحمل العالية للبولي كربونيت، جنبا إلى جنب مع التقنية المتقدمة المستخدمة لمكافحة الضباب، ما يجعله الخيار الأفضل لأغطية الوجه وغيرها من معدات الحماية الشخصية التي تتطلب الرؤية الواضحة لفترة طويلة في هذه البيئات.

تعزيز حماية العاملين

وأفاد رئيس قسم شرائح الأفلام في (سابك) مارك تروزاك، أن التسويق السريع لفيلم لكسان (LEXANTM HP92AF) المضاد للضباب يؤكد مدى التزام الشركة بمساعدة زبائنها لتعزيز حماية العاملين في الخطوط الأمامية من انتشار فيروس (كوفيد-19)، مشيرا إلى أنه في البيئات عالية الرطوبة تعد الفترة التي يستغرقها تكون الضباب أمرا مهما وهذا الفيلم يمكن أن يضمن تحقق الوضوح البصري الأمثل على مدى فترات طويلة دون تكون الضباب، ما يسمح لمستخدمي واقيات الوجه وغيرها من معدات السلامة الشفافة بالتركيز على أداء وظائفهم بأمان دون التضرر بسبب الضباب. وأوضح تروزاك أن (سابك) لديها القدرة على تلبية المتطلبات الخاصة للزبائن من خلال تطبيق هذه التقنية على حلول أفلام (لكسان) الأخرى الحالية.

فيلم (LEXANTM HP92AF)

أثبت أداء بصريا عاليا في العديد من التطبيقات التجريبية الخاصة بمرافق الرعاية الصحية ومصانع تعبئة اللحوم، وهي بيئات يمكن أن تحدث فيها تقلبات بدرجات الحرارة والرطوبة العالية، خاصة عند الانتقال من بيئة يمكن التحكم في مناخها إلى أخرى لا يمكن التحكم في مناخها.

التطبيقات المستهدفة تشمل:

الأقنعة الواقية - أقنعة الوجه - نظارات السلامة - أقنعة الدراجات النارية - نظارات التزلج - العدسات المركبة للسيارات - عدسات وشاشات الأدوات الطبية - العدسات الصناعية

مزايا الفيلم الجديد:

إمكان القطع والطباعة - قابل للتشكيل الحراري - يتحمل عمليات التنظيف المتكرر بالماء الفاتر - يتحمل محاليل الصابون المعتدلة، أو منظفات الزجاج الشائعة

أشكال توافره بالسوق العالمية: