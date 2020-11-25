إتقان العقارية تبرم اتفاقية تسويق مخطط بوابة التحلية بجدة

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وتمت الاتفاقية بإشراف الأمير فيصل بن مشعل بن عبدالعزيز وبحضور الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز وعدد من المسؤولين بالشركتين، وفق البروتوكولات الصحية لمنع انتشار وتفشي وباء كورونا.وقال رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية عبدالعزيز الرشيد «إن مشروع بوابة التحلية من المخططات الحيوية والواعدة بمدينة جدة، ويضم بين جنباته 544 قطعة أرض تتنوع ما بين تجارية رئيسة تتفاوت مساحاتها بين (2.150م2) و(4.440م2) يمكن بناء عليها 9 أدوار، وقطع سكنية تجارية تتفاوت مساحتها بين (1.150م2) و (1.580م2) يمكن بناء عليها 7 أدوار، وسكنية بمساحات تتفاوت بين (600م2) إلى (1.200م2) يمكن بناء عليها 6 أدوار، ما يتيح فرصة الاستثمار لكافة شرائح المجتمع، بالإضافة إلى الخدمات العامة، حيث يحتوي المخطط على أربعة مساجد و أربع مدارس و أربع حدائق عامة نموذجية مزودة بملاعب خاصة للأطفال.
وأفاد الرشيد أن بيع المخطط سيكون عبر مزاد علني سيقام قريبا -إن شاء الله- في مدينة جدة كما أكد على الراغبين في المزيد من الإيضاحات عن المخطط زيارة الموقع الالكتروني للشركة، أو الاتصال بالرقم الموحد لشركة إتقان العقارية: (920001019) (0537532000)، أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي.
يذكر أن شركة إتقان العقارية شهدت هذا العام توقيع عدد من الاتفاقيات لتسويق مشاريع عقارية تتميز مخططاتها بالتنوع وتكامل خدماتها بعدد من مدن المملكة عبر المزاد العلني والبيع المباشر، كما شهدت عملية البيع إقبالا كبيرا من المستثمرين والمواطنين، وتجاوزت المبيعات لأكثر من 3 مليارات ريال، رغم جائحة كورونا وما يشهد العالم من تباطؤ بالاقتصاد العالمي.
مخطط بوابة التحلية:
- المساحة 875.289.38 م2
- الموقع حي الواحة بقلب مدينة جدة
قطع تجارية رئيسة
- المساحة بين (2.150م2) و (4.440م2) يمكن بناء 9 أدوار عليها
- المساحة بين (1.150م2) و(1.580م2) يمكن بناء 7 أدوار عليها
- المساحة بين (600م2) إلى (1.200م2) يمكن بناء 6 أدوار عليها
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