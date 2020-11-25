وفد غرفة مكة يستكشف الاستثمارات الممكنة في نجران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت غرفة نجران لقاء مفتوحا يجمع رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين في المنطقة بوفد غرفة مكة المكرمة الزائر للمنطقة ضمن برنامج «جولة الحزام الذهبي».

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة نجران محيميد آل شرمة، أن اللقاء يهدف إلى استكشاف الاستثمارات الممكنة والمحفزات الداعمة والمزايا النسبية في المنطقة، وتعزيز جوانب التعاون المشترك وتبادل المنافع بين مختلف المناطق السياحية في المملكة، والوقوف على أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الزراعية والصناعية والصحية والتعليمية والسياحية بالمنطقة ومحافظاتها، وتهيئة المناخ المناسب والفرص المواتية للاستثمار.

من جانبه أكد نائب رئيس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة هشام كعكي، أن الاستثمار داخل الوطن له مميزات كبيرة، فهو عمل باق ويستفيد منه المستثمر والمواطن وحتى الأرض حاليا وفي المستقبل.

وأشار كعكي إلى أن المملكة مليئة بالقوى الشبابية الواعدة والأجواء المتميزة الجاذبة للزوار، وهي أمور مواتية لمقررات رؤية المملكة 2030 التي تستهدف 100 مليون سائح، وكل ذلك يحتاج إلى استثمارات في الفنادق ومراكز الإيواء السياحي، لذا كان هذا الوفد في رحلة «الحزام الذهبي» وهو يضم مستثمرين في عدد من القطاعات.