شكرا لقرائتكم خبر عن طلبات إعانة البطالة الأمريكية أسوأ من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش طلبات إعانة البطالة للأسبوع المنتهي 21 تشرين الثاني/نوفمبر بمقدار 0.778 مليون ،أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى 0.732 مليون ، أسوأ من القراءة السابقة المعدلة إلى 0.748 مليون من 0.742 مليون ،هذا البيان سلبي لأكبر اقتصاد فى العالم.

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