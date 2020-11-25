شكرا لقرائتكم خبر عن أنعام القابضة تُنهي مذكرة التفاهم الموقعة مع غدير للعقارات دون اتفاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مجموعة أنعام الدولية القابضة عن انتهاء مدة مذكرة التفاهم المُوقعة مع شركة غدير للعقارات، وذلك دون أي التزام على أي من الطرفين.

وقالت أنعام القابضة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، إنه سيتم الإعلان لاحقا عن أي تطورات جوهرية في حينه.

يُذكر أن المجموعة وقعت، في سبتمبر الماضي، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة غدير للعقارات للاستحواذ على حصة 100% من حصص ملكية شركة غدير للعقارات وذلك عند التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين.

وكانت هذه المذكرة تهدف لتحديد التفاهم حول الالتزامات والحقوق المتبادلة الأولية بين الطرفين بخصوص عملية الاستحواذ ليكون التنفيذ وفقا لللاقتراحات والتفاهمات المعتمدة من الطرفين.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 1.14 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 2.78 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تراجع الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى انخفاض المصروفات العمومية والادارية بنسبة 10% و انخفاض مصروفات البيع والتوزيع بنسبة 58%.