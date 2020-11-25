شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد المغربي للعطور يطرح عطر "بن شيخ" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طرحت العلامة التجارية أحمد المغربي للعطور، عطرها الجديد الذي يحمل اسم "بن شيخ" الذي يتكون من جرعة وفيرة من الورد تتشابك مع العود والمسك المميزة. عطر "بن شيخ" هو عطر ملكي غني جداً ورائع يدوم طويلاً، فإن قوة بقائه تتساوى مع العطور الأوروبية والأمريكية الرائدة.

صمم عطر "بن شيخ" بهيكل خاص على شكل هرمي مقسم إلى ثلاثة أجزاء: العناصر العليا، هي تلك الرائحة التي يشمها الشخص فور رشه للعطر مباشرةً وتدوم لدقائق قليلة وهي منعشة ومتغيرة، والمكونة من اللافندر الفرنسي، الزعفران، والورود، الحمضيات، والبلوط. أما العناصر الوسطى ويطلق عليها قلب العطر وهي الرائحة التي تظهر بعد اختفاء العناصر العليا بـ 10 دقائق وتستمر لمدة تصل إلى ساعة أو أكثر، تتكون من الياسمين، زهرة الأوركيد، ورد البنفسج، وروائح من البخور.

وأخيراً تشمل قاعدة عطر "بن شيخ" الجديد الباتشولي، العود، المسك الأبيض، والعنبر. وتعتبر قاعدة العطر هي الرائحة الحقيقية للعطر والتي لا تظهر إلا بعد حوالي ساعة، وتعد القوام الأساسي الذي يميز العطر عن الآخر.

وتضم منتجات العلامة أنواعاً مختلفة من البخور ومعطر الجو، بالإضافة إلى زيوت دهن العود ذي الأنواع المختلفة. ليس هذا فحسب، حيث يعمل أحمد المغربي على توفير توزيعات صغيرة يمكن تقديمها في الأعراس والحفلات تضم عطراً صغير الحجم، وزيتاً وبخوراً من نفس النوع.

يحمل كل عطر من عطور أحمد المغربي مكونات فريدة الهوية طُورت لترضي جميع الأذواق، وفي عملية تطوير العطر مُزجت نفحات العود، والعطور، والزيوت العطرية وماء الورد التي تفيض جميعها بروح منطقة الشرق الأوسط، وجاء ذلك استناداً إلى فهم عميق بمتطلبات العملاء ورغباتهم. وتُجرى صناعة المنتجات يدوياً، حيث تعد اللمسة البشرية المتميزة في عمليات تصميم وتطوير المنتجات عنصراً أساسياً للخروج بعطر مختلف. وتجرى عملية تعبئة كل زجاجة عطر أو قرص بخور فردياً وباليد للحرص على جودة المنتج منذ البداية حتى النهاية.