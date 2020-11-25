شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع قبيل محضر للاحتياطي الفيدرالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع الذهب الأربعاء، بعد أن شهد تراجعاً في الجلسات السابقة؛ إذ عوض ضعف الدولار التحول إلى الأسهم وأصول عالية المخاطر في ظل تفاؤل بتعافٍ اقتصادي بفضل لقاحات لفيروس كورونا. وصعد الذهب في السوق الفورية 0.2% إلى 1811 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09:14 بتوقيت جرينتش. والثلاثاء، هبط المعدن الأصفر إلى أقل مستوى منذ 17 يوليو/تموز عند 1800.01 دولار. وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة أيضاً 0.2% إلى 1808.80 دولار.

ونزل مؤشر الدولار 0.2%، ما يجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى. وتُقلص أسعار الفائدة المنخفضة تكلفة الفرصة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً. وارتفع الذهب أكثر من 18% هذا العام، بفضل وضعه كأداة تحوط في مواجهة التضخم الذي حفزه إطلاق برامج تحفيز مالي ضخمة عالمياً.

وقال جولدمان ساكس، إن الأسعار ينبغي أن ترتفع مجدداً «مع ظهور مزيد من الدلائل على التضخم». ويترقب مستثمرون محضر آخر اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفعت الفضة 0.5% إلى 23.37 دولار للأوقية، في حين نزل البلاتين 0.3% إلى 958.67 دولار، وهبط البلاديوم 0.8% إلى 2329.50 دولار. (رويترز)

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