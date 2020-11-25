شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتماسك فوق أدنى مستوى فى 12 أسبوعا قبيل بيانات نمو الاقتصاد الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتماسك فوق أدنى مستوى فى 12 أسبوعا المسجل فى وقت سابق من التعاملات ، لكن تظل المكاسب محدودة فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ،وضعف الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات عديدة من الولايات المتحدة ،لعل أهمها الخاص بنمو الاقتصاد الأكبر فى العالم خلال الربع الثالث من هذا العام.

ارتفع مؤشر الدولار قرابة 0.2 % إلى مستوى 92.26 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.11 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 91.94 نقطة الأدنى منذ الأول من أيلول/سبتمبر الماضي.

فقد المؤشر تعاملات بالأمس نسبة 0.3% ، ليستأنف خسائره بعد يومين من الارتفاع ، عاكسا هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.

هذا الهبوط تحت ضغط ضعف الطلب على الدولار الأمريكي كأفضل استثمار بديل ، فى ظل ارتفاع شهية المخاطرة لدى المستثمرين ،مع توالي الأخبار الإيجابية عن لقاحات فيروس كورونا ،بالإضافة إلى انحسار التوترات السياسية حول انتخابات الرئاسة الأمريكية.

بدأت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته "دونالد ترامب" فى التعاون فعليا مع الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب "جو بايدن" فى أقوى المؤشرات على إقرار ترامب بالهزيمة فى الانتخابات والترحيب بالانتقال السلس للسلطة.

من جانبه ،يخطط جون بايدن إلى تعيين رئيسة الاحتياطي الاتحادي السابقة "جانيت يلين" كوزيرة للخزانة الأمريكية ،الأمر الذي يعزز احتمالية المزيد من الحوافز المالية والنقدية لدعم الاقتصاد الأكبر فى العالم لتخطي أزمة فيروس كورونا.

يترقب المستثمرين فى أوقات متلاحقة اليوم عديد البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ،أهم تلك البيانات الخاص بالناتج المحلي الإجمالي فى البلاد خلال الربع الثالث ،وبيانات أخرى عن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية وعن مستويات الإنفاق الاستهلاكي.

تصدر بحلول الساعة 13:30 غرينتش القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي الربع الثالث /2020 التوقعات تشير إلى نمو بمعدل 33.1% ،وسجلت القراءة الأولية نمو بمعدل 33.1%، والتي تعد أفضل قراءة فصلية لنمو الاقتصاد الأمريكي على الإطلاق.

وتصدر بنفس التوقيت، طلبات إعانة البطالة الأمريكية المتوقع 0.732 مليون فى الأسبوع المنتهي 21 تشرين الثاني/نوفمبر من 0.742 مليون الأسبوع الأسبق.

ويصدر بحلول الساعة 15:00 غرينتش ،مؤشر الإنفاق الشخصي لشهر تشرين الأول/أكتوبر المتوقع ارتفاع بنسبة 0.4% من ارتفاع بنسبة 1.4% فى أيلول/سبتمبر ،و مؤشر الدخل الشخصي لنفس الشهر المتوقع ارتفاع بنسبة 0.0% من ارتفاع بنسبة 0.9% الشهر السابق.