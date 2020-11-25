شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحاول التعافي من أدنى مستوى فى 4 أشهر بدعم هبوط الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء للمرة الأولى خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى أربعة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بدعم هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، لكن تظل المكاسب محدودة فى ظل شهية المخاطرة المرتفعة التي تسيطر على الأسواق.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.4% إلى 1,815.13$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,807.78$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,801.57$.

فقد المعدن الأصفر"الذهب" بالأمس نسبة 1.75% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،وسجل أدنى مستوى فى أربعة أشهر عند 1,800.21$ للأونصة ، بسبب موجة بيع فى أصول الملاذات الآمنة.

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنحو 0.3% ، ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى 12 أسبوعا عند 91.94 نقطة ، عاكسا استمرار الهبوط الواسع فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

الهبوط الحالي فى مستويات الدولار يأتي فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين فى معظم أسواق المال العالمية ، بفضل توالي الأخبار الإيجابية عن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ، بالإضافة إلى انحسار التوترات السياسية فى الولايات المتحدة حول نتائج الانتخابات الرئاسية.

بدأت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته "دونالد ترامب" فى التعاون فعليا مع الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب "جو بايدن" فى أقوى المؤشرات على إقرار ترامب بالهزيمة فى الانتخابات والترحيب بالانتقال السلس للسلطة.

من جانبه ،يخطط جون بايدن إلى تعيين رئيسة الاحتياطي الاتحادي السابقة "جانيت يلين" كوزيرة للخزانة الأمريكية ،الأمر الذي يعزز احتمالية المزيد من الحوافز المالية والنقدية لدعم الاقتصاد الأكبر فى العالم لتخطي أزمة فيروس كورونا.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 13.43 طن متري، فى ثاني انخفاض يومي على التوالي ،وبأكبر انخفاض يومي منذ 20 آذار/مارس الماضي ، لينزل الإجمالي إلى 1,199.74 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 7 تموز/يوليو الماضي.