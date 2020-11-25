شكرا لقرائتكم خبر عن كوكاكولا يعاود الارتفاع – تحليل – 25-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم كوكاكولا (KO) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم 52.09، ما أكسب السهم بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق مكاسب في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.03% بما يعادل 0.54 نقطة ليستقر على سعر 53.22 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ووسط ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 52.09، ليستهدف مستوى المقاومة 55.48.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد