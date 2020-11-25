شكرا لقرائتكم خبر عن آي بي إم يهاجم مقاومته الحالية – تحليل – 25-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم آي بي إم (IBM) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك بعدما نجح بالتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، محققاً مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.61% بما يعادل 4.33 نقطة ليستقر على سعر 124.42 دولار، ليهاجم السهم بدوره مستوى المقاومة الحالي 123.77، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 123.77، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 132.25.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد