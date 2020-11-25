شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 25-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي عملية إعادة اختبار لمستوى 0.7340 ويحافظ على ثباته فوقه حتى الآن، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يساهم بدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يستهدف مستوى 0.7413 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأن اختراق هذا المستوى سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 0.7530، بينما سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً ما لم يتم كسر مستوى 0.7295 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7290 والمقاومة 0.7430
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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