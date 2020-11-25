شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 25-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات جانبية منذ الصباح، مستقراً حول 45.40، بانتظار استئناف الاتجاه الصاعد الذي ينتظم داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يصل إلى 48.60، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي يتطلب استمرارها الثبات فوق مستوى 43.75.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 43.75 والمقاومة 47.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد