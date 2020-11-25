شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 25-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر الفضة اختباراً لمستوى 23.60 وارتد هبوطاً من هناك، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً على المدى اللحظي والقصير، يدعمه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مشارف مناطق التشبع في الشراء، إلى جانب الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 22.17، بينما يتطلب تحقيقه الثبات دون مستوى 23.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 22.30 والمقاومة 24.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط