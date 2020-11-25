«الإمارات دبي الوطني» يطلق «بزنس أونلاين» للمعاملات المصرفية للشركات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن «بنك الإمارات دبي الوطني»، عن إطلاق منصة «بزنس أونلاين» (businessONLINE) العالمية الجديدة للمعاملات المصرفية للشركات. وتشمل المنصة الموحدة المتعددة القنوات خدمات مجموعة البنك بأكملها، وتوفر باقة شاملة من حلول إدارة النقد والتمويل التجاري وإدارة السيولة لعملاء البنك من الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والمؤسسات الحكومية.

ويتمثل الهدف من تطوير المنصة المبتكرة في تبسيط إدارة رأس المال التشغيلي والعمليات المعقدة وتمكين الشركات من الحصول على رؤية شاملة لكافة تعاملاتها المالية وحساباتها وأنشطتها في كافة الأسواق التي تعمل فيها. وتتيح المنصة للعملاء تنفيذ المعاملات الدولية بسلاسة والتمتع برؤية متكاملة لأرصدتهم بمختلف المناطق والعملات، والاستفادة من الإرشادات المعدة خصيصاً لتلبية احتياجات أعمالهم.

وبفضل تكاملها مع الحلول التي يوفرها شركاء عدة للتكنولوجيا، تعد منصة «بزنس أونلاين» حلاً مثالياً للتعقيدات وارتفاع التكاليف المرتبطة بتشغيل واجهات الأنظمة المنفصلة، وبهذا تتيح للشركات مدخلاً شاملاً لمنتجات مصرفية عدة. ومن أحد الأمثلة على ذلك، «نظام إدارة موارد المؤسسة» الذي توفره شركة SAP في مجال التقنيات ويتيح لمنصة «بزنس أونلاين» دعم كافة الاحتياجات التشغيلية للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث تمكّنها من متابعة معاملاتها المصرفية والتدفق النقدي عبر باقة خدمات تشمل أقسام المحاسبة والمبيعات والمخزون والشراء وإدارة علاقات العملاء وغيرها.

وقال أحمد القاسم، نائب رئيس تنفيذي أول، رئيس الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «تأتي منصة «بزنس أونلاين» لتسهم في ترسيخ مكانة البنك في طليعة مزودي الخدمات المصرفية للشركات. وباعتباره سباقاً على مستوى المنطقة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية ومزوداً موثوقاً للحلول الذكية المخصصة للأعمال، يسعدنا في البنك أن ندعم عملاءنا في قطاعي الخدمات المصرفية للشركات والأعمال عبر هذه المنصة الموحدة والآمنة وسهلة الاستخدام لتلبية جميع احتياجاتهم المصرفية وفي مختلف المناطق».

من جهته، قال روبرت كامينغز، الرئيس العالمي للخدمات المالية بوحدة الخدمات المصرفية الدولية لدى SAP: «على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد- 19»، يواصل بنك الإمارات دبي الوطني، تطبيق أفضل الممارسات العالمية التي تتيح لمزودي الخدمات المصرفية والشركات المالية فرصة اغتنام التحول الرقمي للارتقاء بإجراءات أعمالهم والتجارب المقدمة لعملائهم. ومن خلال توفير حل SAP Business ONE للشركات الصغيرة والمتوسطة، أصبح بإمكان عملاء البنك الارتقاء بعملياتهم والتمتع برؤية شاملة وفورية لمختلف وحدات أعمالهم، والتوسع استعداداً لمواكبة الموجة المقبلة من الابتكار الرقمي».