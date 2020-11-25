شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي السعودي يحتفظ بلقب «ساما» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

قالت وكالة الأنباء السعودية، إن مجلس الوزراء وافق الثلاثاء، على تغيير اسم مؤسسة النقد العربي السعودي، إلى البنك المركزي السعودي.

وذكر بيان منفصل للبنك المركزي، أن القانون الجديد يحدد أهداف البنك المركزي وتشمل الحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز استقرار القطاع المالي ودعم النمو الاقتصادي، مع تقديم تقارير مباشرة إلى العاهل السعودي.

وسيواصل البنك المركزي السعودي استخدام الاسم المختصر «ساما»؛ نظراً «لأهميته التاريخية ومكانته محلياً وعالمياً. كما أن الأوراق النقدية التي تحمل مسمى مؤسسة النقد العربي ستستمر في الاحتفاظ بصفة التداول القانوني والقوة الإبرائية».

وتربط السعودية؛ أكبر مصدر للنفط في العالم، عملتها (الريال) بالدولار عند 3.75 لكل دولار أمريكي، وهو سعر لم يتغير منذ عام 1986.

ويتبع البنك المركزي السعودي، مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في تحركات أسعار الفائدة. (رويترز)