شكرا لقرائتكم خبر عن المراكز العربية تُعدل بنود عقد استئجار أرض مركز يو ووك جدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المراكز العربية عن نجاحها في توقيع ملحق عقد مع ورثة صاحبة السمو الأميرة منيرة بنت عبدالعزيز آل جلوي آل سعود، وذلك لتعديل بعض بنود عقد الإيجار السابق والخاص بأرض مركز يو ووك جدة (المسمى سابقاً بالزهراء مول).

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن أهم تلك التعديلات كانت تخفيض كامل قيمة أجرة الأرض على إجمالي فترة العقد بقيمة 620 مليون ريال من 1.785 مليار ريال إلى 1.075 مليار ريال، وتعديل تاريخ بدء الفترة الإيجارية، والممتدة لثلاثين سنة ميلادية، لتبدأ اعتباراً من 01 أغسطس 2022 وتنتهي في 31 يوليو 2052.

وبحسب البيان، ستنقسم المدة الإيجارية لفترتين، الأولى ملزمة للطرفين والثانية اختيارية لشركة المراكز العربية وذلك حسب ما هو موضح أدناه (في السابق كانت إجمالي المدة ملزمة للطرفين).

هذا وستكون الأجرة السنوية للسنوات العشر الأولى مبلغ 30 مليون ريال، ثم 35 مليون ريال للسنوات العشر التي تليها، ثم 42.5 مليون ريال للسنوات العشر الأخيرة (في السابق كانت الأجرة السنوية مبلغ 47 مليون ريال للخمس سنوات الأولى ثم تزيد بمقدار خمسة ملايين ريال كل خمسة سنوات إلى أن تصل لمبلغ 72 مليون ريال سنوياً خلال السنوات الخمس الأخيرة).

وتنقسم المدة الإيجارية إلى فترتين حسب إلزاميتها، الفترة الأولى: وقدرها 15 سنة ميلادية، وتكون ملزمة للطرفين من تاريخ 1 أغسطس 2022 إلى 31 يوليو 2037. والفترة الثانية: وهي الـ15 سنة التالية للفترة الأولى وتبدأ من تاريخ 1 أغسطس 2037 وتنتهي في 31 يوليو 2052، وتكون ملزمة للطرف الأول واختيارية لشركة المراكز العربية، بحيث يحق لها فسخ العقد قبل بداية كل خمس سنوات منها شريطة أن تقدم خطاباً قبل بدئها بثلاثة أشهر، وإذا لم تقدمه فتكون ملزمة لها كذلك.

وتتوقع المراكز أن يؤثر هذا التعديل على قوائم الشركة المالية، وذلك بخفض كل من بندي موجودات حق الاستخدام والتزامات عقود الإيجار ضمن المركز المالي، وكذلك خفض كل من بندي استهلاك موجودات حق الاستخدام ومصروف الفائدة على التزامات عقود الإيجار ضمن قائمة الدخل.

وتجدر هنا بأن شركة المراكز العربية تنوي تنفيذ المشروع بنموذج مركز تسوق مفتوح وتحت اسم "يو ووك جدة"، وذلك على غرار مركز اليو ووك بمدينة الرياض الذي تم افتتاحه في شهر سبتمبر من عام 2019.

ويأتي هذا المشروع متوافقاً مع خطة الشركة العامة والهادفة إلى التوسع في تطوير مراكز التسوق العصرية والتي تشتمل على وجهات ترفيهية متنوعة مثل دور السينما والمطاعم والكافيهات الراقية علاوة على محلات التجزئة.

ويُعد هذا المشروع سادس إضافة لمحفظة مراكز الشركة التجارية بمدينة جدة، وحسب ما تم ذكره مسبقاً في نشرة إصدار الشركة، فإنه من المخطط تنفيذ هذا المشروع على الأرض المستأجرة بمساحة 148 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن تبلغ إجمالي المساحات القابلة للتأجير بهذا المركز حوالي 60 ألف متر مربع.

علاوة على ذلك، من المخطط بناء المركز على ثلاثة أدوار بمسطحات بناء تبلغ قرابة 73 ألف متر مربع، حيث سيتكون المركز من أجزاء مغلقة وأجزاء مفتوحة ومطلة على بحيرة صناعية.

وسيضم المركز حوالي 190 محلاً مابين محلات تجزئة ومطاعم وكافيهات راقية وقسم للترفيه وكذلك داراً للسينما. ومن المزمع البدء ببنائه خلال الربع الأول من عام 2021، ويتوقع افتتاحه خلال عام 2023.

وكانت المراكز العربية قد أعلنت، يوم الإثنين الماضي، عن نجاحها في توقيع عقد استئجار واستثمار مع أمانة منطقة المدينة المنورة لأرض فضاء ولمدة 25 سنة، بغرض إقامة مشروع مركز تسوق مفتوح باسم "بوليفارد يو ووك".

وأفادت الشركة، بأن قيمة الأجرة السنوية للتعاقد تبلغ 1.066 مليون ريال سنوياً، علماً بأن القيمة الإجمالية لكامل مدة العقد مبلغ 26.673 مليون ريال.

يُذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 111.1 مليون ريال خلال الربع الثاني المنتهي في 30 سبتمبر 2020، مقابل أرباح بلغت 208.2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثاني إلى قيام الشركة بتمديد منح الخصومات غير المتكررة بهدف دعم المستأجرين في مواجهة الأثر السلبي لتداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 264.2 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 435.1 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.