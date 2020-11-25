شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 25-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 6179 نقطة، في ظل ارتفاع كمية التداول، ليقترب بذلك المؤشر من مستوى المقاومة الهام عند 6250 نقطة، والذي يجب علىه تجاوزه للوصول لمستوى المقاومة التالي عند 6450 نقطة كمستوى أول، لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الأيام القادمة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,124 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,201 نقطة
كانت هذه تفاصيل خبر مؤشر الكويت الأول (BKP) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 25-11-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.