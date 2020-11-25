شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 25-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 6179 نقطة، في ظل ارتفاع كمية التداول، ليقترب بذلك المؤشر من مستوى المقاومة الهام عند 6250 نقطة، والذي يجب علىه تجاوزه للوصول لمستوى المقاومة التالي عند 6450 نقطة كمستوى أول، لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الأيام القادمة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,124 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,201 نقطة