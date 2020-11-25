شكرا لقرائتكم خبر عن "الداو جونز" يغلق أعلى حاجز 30 ألف نقطة للمرة الاولى منذ إطلاقه والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات يوم الثلاثاء مدعومة بالتفاؤل بشأن الانتقال السلس للسلطة في الولايات المتحدة ليحقق "الداو جونز" أعلى مستوى قياسي في تاريخه بعد تجاوز حاجز 30 ألف نقطة للمرة الأولى على الإطلاق.



وتلقت "وول ستريت" دعما من إعلان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته "دونالد ترامب" بأنه أمر وكالة الخدمات العامة بالبدء في تسليم السلطة للرئيس المنتخب "جو بايدن" الأمر الذي يعد أحد الخطوات الرئيسية نحو الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية.



وأعلنت ولاية "بنسلفانيا" اليوم أن الفائز في نتائج إعادة الفرز والتصويت هو المرشح الديمقراطي "جو بايدن".



وأظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة "كونفرنس بورد" أن مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي انخفض إلى 96.1 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني من 101.4 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول بينما أشارت التوقعات إلى انخفاض عند 97.7 نقطة.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 4.3% أو ما يعادل 1.85 دولار وأغلقت جلسة نيويورك عند 44.91 دولار للبرميل، وهو أعلى إغلاق منذ مارس/آذار الماضي، وسجلت أعلى سعر عند 45.2 دولار وأقل سعر عند 42.8 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 3.7% أو ما يعادل 1.72 دولار وأغلقت جلسة لندن عند 47.78 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ يناير/كانون الثاني، وسجلت أعلى سعر عند 48.03 دولار وأقل سعر عند 45.8 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 1.5% (ما يعادل 55 نقطة) إلى 30046 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 30116 نقطة وأقل مستوى عند 29746 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 1.3% (ما يعادل 156 نقطة) إلى 12036 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 12049 نقطة وأقل مستوى عند 11863 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 1.6% (ما يعادل 58 نقطة) إلى 3635 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3642 نقطة وأقل مستوى عند 3594 نقطة.